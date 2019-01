Brócoli con mantequilla de limón y almendras Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Un platillo que se prepara en forma fácil y rápida. Si lo deseas puedes también utilizar brócoli congelada. Es importante que utilices limón amarillo ya que no es muy ácido. Ingredientes 1 brócoli, cortado en ramitos

1/4 taza de mantequilla, derretida

2 cucharadas de jugo de limón amarillo

1 cucharadita de ralladura de limón

1. Cocina el brócoli al vapor o en agua hirviendo hasta que se haya ablandado, entre 4 y 8 minutos. Escurre bien. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola chica a fuego medio-bajo. Retira del fuego. Incorpora el jugo de limón, ralladora de limón y las almendras. Vierte sobre el brócoli caliente y sirve.

