Arroz integral con leche de soya Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una receta original para quienes gustan del arroz con leche, pero no son muy aficionados a la leche de vaca. El cardamomo le da un sabor muy diferente al arroz con leche tradicional. Sirve caliente o frío. Ingredientes 1 taza de agua

1 taza de arroz integral crudo

1/2 taza de pasitas

1/4 taza de jarabe de maple

1 taza de leche de soya

1/2 taza de almendras tostada y picadas

1 cucharadita de canela molida

1. Hierve el agua en una cacerola mediana. Incorpora el arroz. Reduce la flama, tapa y cocina a fuego bajo durante 45 minutos, o hasta que el arroz se haya ablandado. 2. En otra cacerola limpia, mezcla el arroz cocido, pasitas, jarabe de maple, leche de soya, almendras, canela molida y cardamomo. Deja que hierva a fuego medio-alto. Inmediatamente reduce el fuego a bajo y cocina, moviendo frecuentemente, hasta que la mezcla haya espesado, entre 5 y 8 minutos. Sirve.

