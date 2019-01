Pasta de mariscos con salsa de tomate picante Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Esta receta está inspirada en sabores italianos. Se prepara a base de ajo, jitomates y chile en polvo. Sirve sobre linguini con camarones y callos de hacha salteados y agrega un poco de perejil. Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva

6 dientes de ajo machacados

750 g de jitomates picados en lata, con todo y jugo

1½ cucharaditas de sal

1 cucharadita de chile en polvo 450 g de pasta de linguini

250 g de camarones chicos, pelados y limpios

250 g de callos de hacha

1 cucharada de perejil fresco picado Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva junto con el ajo en una cacerola grande a fuego medio. Cuando el ajo empiece a brincar, agrega los jitomates. Sazona con sal y chile en polvo. Deja cocinar a fuego lento ruante 30 minutos, revolviendo ocasionalmente. 2. Mientras, hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Cocina la pasta entre 8 a 10 minutos y escurre. 3. Calienta las otras 2 cucharadas de aceite de oliva en un sartén a fuego alto. Agrega los camarones y los callos de hacha. Cocina durante 2 minutos, hasta que los camarones tomen un color rosa y agrega el perejil. Cocina de 3 a 4 minutos o hasta que la salsa empiece a burbujear. Sirve la salsa sobre la pasta con los mariscos.

