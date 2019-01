Huevos rellenos endiablados Tiempo Total 32 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Esta receta de huevos rellenos endiablados es fácil y una opción ideal para una fiesta informal. Si lo deseas, sustituye la páprika por chile chipotle en polvo. Ingredientes 8 huevos

1/2 cucharadita de mostaza

1 cucharada de aderezo cremoso para ensalada

Sal ypimienta al gusto

1. Coloca los huevos en una cacerola y cúbrelos con agua. Deja que hierva. Tapa, retira del fuego y permite que los huevos reposen en el agua caliente de 10 a 12 minutos. Retira del agua caliente y enfría. 2. Pela y, con mucho cuidado, corta a la mitad, a lo largo. Retira las yemas y mézclalas con la mostaza, aderezo, sal y pimienta. Mezcla hasta lograr una consistencia homogénea y suave. 3. Rellena las mitades de clara con la mezcla de yema y espolvorea con páprika.

