Ejotes con avellanas y limón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Las avellanas tostadas y la ralladura de limón le dan un toque delicioso. Este platillo es uno de los favoritos de mi familia. Ingredientes 700 gramos de ejotes, lavados y despuntados

2 cucharadas de aceite de oliva

1 1/2 cucharaditas de ralladura de limón

1/3 taza de avellanas tostadas, picadas

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca los ejotes en una olla con agua salada hirviendo. Cocina de 3 a 8 minutos o hasta que estén suaves. Escurre y coloca en un tazón grande. 2. Agrega el aceite de oliva, ralladura de limón, avellanas, sal y pimienta.

