Salsa de arándano con naranja Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Una salsa deliciosa diferente y superior a todas las que había probado anteriormente. No se convierte en gelatina, pero debes cocinarla el tiempo suficiente como para lograr una consistencia bien espesa. Ingredientes 700 gramos de arándanos frescos

1 naranja, su ralladura

3 rajitas de canela

2 tazas de jugo de naranja

Codloca los arándanos, ralladura de naranja, canela, jugo y azúcar en una cacerola mediana. Agrega suficiente agua para cubrir y deja que hierva a fuego alto. Inmediatamente reduce la flama y cocina a fuego lento durante 1 hora o hasta que la salsa haya espesado. Prueba de dulce y agrega más azúcar si es necesario.Sigue cocinando hasta que la mezcla adquiera una consistencia bastante espesa. Deja que se enfríe y refrigera en un frasco o contenedor con tapadera.

