Salsa de arándano fácil Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Esta receta de salsa de arándano es una clásica de las fiestas decembrinas en los Estados Unidos. El sabor un poco ácido la hace muy especial. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

1 taza de jugo de naranja

Disuelve el azúcar con el jugo de naranja en una cacerola a fuego medio. Incorpora los aráñdanos y cocina hasta que empiecen a abrirse, alrededor de 10 minutos. Retira del fuego y pasa a un tazón. La salsa espesará conforme se enfríe.

