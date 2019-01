Tiramisú de Fresa Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 15 Esta receta la adapté de una que pedía soletas, una buena opción para el tiramisú tradicional de café y chocolate. Fresco y nada abrumador. Ingredientes 2 tazas de crema para batir sin azúcar

1 paquete grande (210 g) de queso crema

120 g de queso mascarpone

260 g de chocolate blanco derretido y a temperatura ambiente

1/2 taza de azúcar pulverizada 1 cucharadita de extracto de vainilla

1 1/2 de panqué comercial

2/3 taza de jugo de naranja natural

4 tazas de fresas frescas en rebanadas o de las congeladas (ya descongeladas)

Al gusto Jarabe de chocolate (opcional) Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, batir la crema hasta que forme picos suaves. 2. En OTRO tazón batir quesos hasta que estén ligeros y esponjados. Agregar el chocolate blanco detterito y frío, azúcar pulverizada y vainillla, batir y reservar. 3. Envolver la mezcla de quesos y chocolate con 2 tazas de crema batida del paso 1. 4. En un refractario de 13 x 9 pulgadas colocar la mitad de las rebanadas del panqué. Barnizarlas con la mitad del jugo de naranja. Cubrir con 2 tazas de la mezcla de queso, chocolate y crema batida. Colocar las fresas rebanadas sobre el pan. 5. Cubrir con el resto del panqué. Barnizarlas con el resto del jugo de naranja. 6. Agregar más crema batida a lo que sobró de la mezcla de queso, chocolate y crema y revolver con movimientos envolventes. Con esto cubrir el postre y decorar con jarabe de chocolate o con fresas molidas si se desea. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.