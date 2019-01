Sopa de camarón y arroz Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Una receta es una sopa tipo oriental, específicamente coreana. Tiene mucho sabor y es bastante saludable: baja en grasas, baja en calorías y baja en sal. Ingredientes 2 tazas de arroz blanco

240 gramos de camarones pelados y desvenados

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 cucharada de vino de arroz

12 tazas de agua

Sal al gusto Cómo hacerlo 1. Enjuaga el arroz y deja reposar durante 2 horas. 2. Calienta el aceite en una cacerola. Agrega el camarón y el vino de arroz y fríe un poco. Agrega el arroz y fríe por 1 minuto. 3. Vierte el agua dentro de la cacerola y deja que hierva a fuego medio. Cuando la mezcla espese o el arroz se inche, reduce el fuego a bajo. Cocina, moviendo constantemente, durante 10 minutos o hasta que se haya calentado completamente. Sazona con sal y sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.