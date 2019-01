Gazpacho andaluz Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 7 Directo desde España. Esta receta es sencilla y deliciosa. Este gazpacho puede servirse con verduras picadas y perejil o trocitos de hielo. Ingredientes 8 tazas de agua fría

8 jitomates grandes, pelados, sin semilla y picados

1/4 taza de cebolla picada

1 ciente de ajo, picado

1 pepino, pelado y finamente picado 1 pimiento morrón verde, picado

450 gramos de baguette, cortado en cubos de 2.5 cm

1/4 taza de aceite de oliva

1/4 taza de vinagre de vino

1/8 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Coloca el agua, jitomates, pan y aceite en una olla grande. Reserva. 2. Licua la cebolla, ajo, pepino y pimiento verde hasta lograr una pasta homogénea. Vierte dentro de la olla. 3. Con una licuadora de mano, mezcla hasta que los ingredientes adquieran una consistencia líquida y un color rosa. Si no tienes una licuadora de mano, licua todos los ingredientes en la licuadora regular. Agrega el vinagre y sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.