Gazpacho delicioso Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una sopa fría deliciosa de origen español. Prepárala durante los días calurosos de la primavera o el verano. Para un sabor más natural, utiliza jitomates frescos en lugar del jugo de jitomate envasado. Ingredientes 2 jitomates saladett, cuarteados

1 pepino grande, pelado y partido a la mitad, a lo largo

1 cebolla, pelada y partida a la mitad

1 taza de pimiento morrón verde, picado

120 gramos de pimientos enlatados, picados yescurridos

700 mililitros de jugo de jitomate

1/3 taza de aceite de oliva 1/3 taza de vinagre de vino tinto

1/4 taza de salsa picante

1 1/2 cucharaditas de sal

1/8 cucharadita de pimienta negra molida

2 dientes de ajo, picados

1/2 taza de crutones

1/4 taza de cebollines frescos Cómo hacerlo 1. Coloca en la licuadora 1 jitomate, mitad del pepino, mitad de la cebolla, un cuarto del pimiento verde, el pimiento de lata y 1/2 taza del jugo de jitomate. Licua a velocidad alta durante 30 seguntos para que las verduras se hagan puré. 2. En un tazón grande, mezcla el puré de verduras con elr esto del jugo de jitomate, 1/4 taza de aceite de oliva, vinagre, salsa picante, sal y pimienta negra. Cubre la mezcla y refrigera hasta que esté bien fría (alrededor de 2 horas). 3. Mientras, saltea los crutones en aceite y agrega el ajo; pásalos a un tazón chico. 4. Pica el resto del jitomate, pepino y cebolla, y colócalos en tazones separados. Sirve la sopa en platos hondos fríos, adorna con cebollines y acompaña con las verduras picadas y los crutones. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.