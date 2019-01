Sopa italiana de alubias y panceta Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Esta sopa es muy similar al minestrón, pero no lleva jitomates. Sirve con queso parmesano recién rallado y acompaña con una rebanada de pan rústico. Ingredientes 180 gramos de panceta (tocino italiano), finamente picada

1/4 taza de aceite de oliva

1 taza de cebolla morada, picada

1 taza de apio picado

1 cucharada de salvia fresca, picada

1 cucharadita de sal 1 cucharadita de pimienta negra molida

6 tazas de caldo de pollo

2 kilos de alubias enlatadas, escurridas y enjuagadas

2 tazas de pasta caracol

1 cucharadita de sal

1. En una olla grande, saltea la panceta en el aceite de oliva hasta que esté suave. Agrega la cebolla y apio; saltea, sin dejar de mover, durante 5 minutos. Incorpora la salvia, 1 cucharadita de sal y pimienta negra. Vierte el caldo de pollo, tapa y deja que hierva. Agrega las alubias, tapa y cocina a fuego lento durante 30 minutos. 2. Aparte, cocina la pasta al dente en 4 litros de agua hirviendo con 1 cucharadita de sal. Escurre y agrega a la olla con la sopa. 3. Incorpora el perejil antes de servir y espolvorea con queso parmesano rallado.

