Sopa fría de melón y naranja Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una sopa de fruta fría bastante refrescante. Ideal como entrada en una tarde calurosa. Adorna con hojas de hierbabuena para darle una mejor presentación. Ingredientes 1 melón chino

2 tazas de jugo de naranja

2 cucharada de jugo de limón

1. Pela el melón, retira las semillas y córtalo en cubos. 2. Coloca el melón y 1/2 taza de jugo de naranja en una licuadora o procesador de alimentos; tapa y procesa hasta que quede bien suave. Vierte dentro de un tazón. Incorpora el jugo de limón, canela y el resto del jugo de naranja. Revuelve bien, tapa y refrigera durante por lo menos 1 hora. Si lo deseas, adorna con hojas de hierbabuena.

