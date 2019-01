Trucha frita Tiempo Total 32 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 No existe una mejor forma de preparar la trucha fresca que ésta. Sirve con una guarnición de puré de papas y acelgas al vapor. Ingredientes 4 truchas enteras de 340 g cada una, limpias y con cola y cabeza

1/2 taza de harina de trigo

1/2 taza de harina de maíz

1/8 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

3 cucharadas de aceite de oliva

Retira las escamasddel pescado y desecha. Enjuaga el pescado con agua fría. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. 3. Aparte, combina la harina de trigo, harina de maíz, sal y pimienta. Sube el fuego del sartén a alto. Pasa el pescado por la mezcla de harina y fríe en el aceite caliente de 4 a 6 minutos por lado o hasta que la carne del pescado se desmenuze fácilmente con un tenedor. Sirve y adorna con las rebanadas de limón.

