Caldo de pescado básico Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Utiliza pescado fresco y firme, con espinas, para preparar este caldo de pescado que puede ser utilizado en diferentes recetas como sopas, salsas y gravy. Ingredientes 5 tazas de agua

225 gramos de filets de bacalao fresco, en cubos

1 vara de apio, en trozos de 2.5 cm

1 cebolla chica, cuarteada y rebanada en grueso

1 hoja de laurel

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra molida Cómo hacerlo 1. Mezcla el agua, pescado, apio, cebolla, hoja de laurel, sal y pimienta en una cacerola grande. Deja que hierva a fuego alto. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante aproximadamente 30 minutos o hasta que el pescado empiece a deshacerse. 2. Cuela el caldo cuidadosamente y desecha los ingredientes sólidos. Asegúrate de retirar todas las espinas. Utiliza en recetas que llevan caldo de pescado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.