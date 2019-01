Callo de hacha al jengibre Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Un platillo elegante y fácil de preparar: callos de hacha en una salsa a base de crema con jengibre, mantequilla y vino blanco. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de cebollita cambray en rebanadas delgadas

1 zanahoria grande, en julianas

2 cucharadas de jengibre fresco

1/2 taza de vino blanco 1/2 taza de crema para batir

Sal y pimienta al gusto

570 gramos de callo de hacha

Calienta 2 cucharadas de mantequilla en un sartén mediano y saltea las rebanadas de cebolla. Incorpora la cebolla y cocina durante 30 segundos. Agrega el jengibre y el vino. Una vez que la mezcla se haya calentado, añade la crema, sal y pimienta. Cocina a fuego algo, moviendo frecuentemente, hasta que la salsa se haya reducido a la mitad. 2. Incorpora el callo de hacha y cocina por 1 minuto. Agrega el resto de la mantequilla y menea hasta que se haya derretido. Sirve.

