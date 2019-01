Salsa arrabiata fácil Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 14 La versión más fácil de la salsa italiana a base de tomate y chile. Puedes duplicar las cantidades y congelar una parte para uso posterior. Ingredientes 1 taza de aceite de oliva extra virgen

7 dientes de ajo machacados

3½ tazas de salsa de tomate envasada

2½ cucharaditas de pimienta roja de cayena

2 hojas de laurel

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de oliva, agrega el ajo hasta que ablande. Incorpora el resto de y cocina a fuego bajo durante 3 horas. 2. Mezcla la salsa con pasta cocida y espolovrea con queso romano o parmesano al gusto.

