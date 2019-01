Merengue para pay Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Hay quienes tienen dificultad para preparar un buen merengue, así como otros tienen dificultad para preparar una buena costra para pay. Esta receta es para quienes necesitan preparar un buen merengue sin muchos problemas. Ingredientes 1 cucharada (8 g) de fécula de maíz

2 cucharadas (30 ml) de agua fría

1/2 taza (120 ml) de agua hirviendo

1 cucharadita (5 ml) de extracto de vainilla

3 claras de huevo

6 cucharadas (75 g) de azúcar blanca

1 pizca (1 g) de sal Cómo hacerlo 1. Mezcla la fécula de maíz con el agua fría en una cacerola. Agrega el agua hirviendo y cocina hasta que esté espesa y clara. Enfría completamente. 2. Bate las claras de huevo hasta que se hagan espumosas. Incorpora pausadamente el azúcar, sin dejar de batir, hasta lograr una consistencia firme y brillosa. Agrega la sal y la vainilla. Incorpora lentamente la mezcla de fécula de maíz, luego bate rápidamente durante varios minutos. Extiende el merengue sobre un pay preparado y frío de 23 cm de diámetro. 3. Hornea a 175° centígrados (350° F) durante 10 minutos.

