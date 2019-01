Salsa de cuatro quesos Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Esta salsa de cuatro quesos es deliciosa con ñoqui, fettuccini o cualquier pasta de tu preferencia. Acompaña con pan de ajo. Ingredientes 2 tazas de crema para batir

1/2 taza de mantequilla

1/2 taza de queso parmesano rallado

1/2 taza de queso mozzarella deshebrado

1/2 taza de queso provolone deshebrado

1/2 taza de queso romano rallado Cómo hacerlo 1. Coloca la crema y la mantequilla en una cacerola mediana. Calienta a fuego medio, moviendo frecuentemente hasta que la mantequilla se derrita. Incorpora poco a poco los quesos parmesano, mozzarella, provolone y romano. Reduce el fuego a bajo y sigue moviendo hasta que todo el queso se haya derretido. 2. Sirve inmediatamente. La salsa espesará una vez servida. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

