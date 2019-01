Cola de rape al limón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Receta de origen español que se cocina especialmente en primavera y que se lleva muy bien con una ensalada ligera. Ingredientes 1kilo de cola de rape

80 gramos de tomatitos secos en aceite

1 ramita de tomillo

1 hoja de laurel

2 limones, en gajos 1 diente de ajo

1/2 vaso de vino blanco

Aceite de oliva

Lavar los limones, secarlos y cortarlos en gajitos. Escurrir los tomatitos secos de su aceite de conservación y picarlos finamente con ayuda de un cuchillo. Pelar y picar el diente de ajo. Atar la cola de rape con hilo de cocina. 2. Calentar dos cucharadas de aceite en una sartén ancha y cocinar el diente de ajo durante 1 minuto. Añadir la cola de rape, los gajitos de limón y la hoja de laurel. 3. Verter el vino blanco y dejar cocer a fuego lento durante unos 12 minutos. A media cocción, darle la vuelta al pescado. Salar. 4. Retirar del fuego, eliminar el hilo del pescado y colocarlo en un plato grande. Espolvorearlo con el tomillo picado y acompañarlo con los tomatitos, los gajitos de limón y el jugo de cocción.

