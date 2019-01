Pollo al té negro Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Piernas de pollo al horno barnizadas en una mezcla de salsa de soya y aceite de ajonjolí. Un platillo sin grasa con un sabor muy original. Ingredientes 4 piernas de pollo

4 cucharaditas de azúcar

4 bolsas de té negro

Sal y pimienta, al gusto

1/4 de taza de salsa de soya

1 cucharada de aceite de ajonjoli Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Mezcla la salsa soya y el aceite de ajonjoli. Reserva.

Retira la piel del pollo. 3. Saca el té de la bolsa y colócalo en un recipiente grande junto con el azúcar, la sal y la pimienta. Coloca las piernas de pollo dentro de la mezcla, asegurándote de que queden bien impregnadas de la mezcla por todos lados. 4. Coloca un trozo largo de papel aluminio sobre una charola para hornear. Coloca el pollo encima, cubre y tapa con otro trozo de papel aluminio sellando las orillas para que no escape el vapor. 5. Hornea durante 25 minutos. Destapa y barniza completamente las piernas de pollo con la mezcla de salsa soya. Hornea sin cubrir hasta que el pollo se haya dorado por ambos lados. 6. Acompaña con papas horneadas y ensalada verde con vinagreta de mostaza.

