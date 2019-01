Pasta con camarón al pesto Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una de las comidas favoritas de mi familia. También es buena si la preparas con carne de cangrejo en lugar de camarón. Ingredientes 500 gramos de linguini

1/2 taza de mantequilla

2 tazas de crema para batir

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

2 taza de queso parmesano rallado

1/3 taza de pesto

500 gramos de camarones grandes, pelados y desvenados Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con un poco de sal en una olla grande. Agrega el linguini y cocina de 8 a 10 minutos o hasta que quede al dente; escurre. 2. En un sartén grande, derrite la mantequilla a fuego medio bajo. Incorpora la crema y sazona con pimienta. Cocina de 6 a 8 minutos, moviendo constantemente. 3. Agrega el queso parmesano, moviendo hasta que se haya mezclado con la crema perfectamente. Incorpora el pesto y cocina de 3 a 5 minutos más, hasta que haya espesado. 4. Agrega el camarón y cocina hasta que tome un tono rosa, alrededor de 5 minutos. Sirve sobre la pasta caliente.

