Galletas sabor almendra Tiempo Total 8 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una receta sencillísima. Estas galletas tienen un delicioso sabor a almendra con un toque de clavo de olor. Sirve para acompañar una taza de té o tu helado favorito. Ingredientes 3 huevos, batidos

2 cucharaditas de esencia de almendra

1 1/2 cucharaditas de clavos molidos

4 cucharaditas de polvo para hornear

240 gramos de azúcar glass

250 gramos de harina de trigo Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano, mezcla la harina, azúcar glass, polvo para hornear y clavos. Agrega los huevos batidos y la escencia de almentra; mezcla bien. 2. Forma bolitas de 1 centímetro de diámetro y presiónalas firmemente en una charola para hornear perfectamente engrasada. Cubre las galletas con una coalla y deja reposar durante toda la noche para que crezcan. 3. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). Hornea las galletas de 10 a 15 minutos hasta que queden doradas.

