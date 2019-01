Mantecados Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Esta receta de galletas españolas me la pasó una tía española. Deben cocinarse a una temperatura baja de forma que no se doren. Ingredientes 480 gramos de manteca vegetal, derretida

625 gramos de harina de trigo

15 mililitros de esencia de anís

250 gramos de azúcar blanca

canela en polvo

72 almendras, peladas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 120° centígrados (250° F). 2. Mezcla la harina, azúcar y canela. Agrega la manteca y mezcla bien. Incorpora el anís y amasa durante 5 minutos. Haz bolitas de 2.5 centímetros de diámetro y colócalas en una charola para hornear sin engrasar separadas 5 centímetros entre sí. Coloca una almendra en la parte superior de cada bolita y presiónala hacia abajo un poco. 3. Hornea durante 30 minutos. Las galletas deben tener un color pálido, por lo que es importante que no las dores. Deja que las galletas se enfríen en la charola durante 30 minutos.

