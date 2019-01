Magdalenas de limón Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una receta de magdalenas deliciosa e increíblemente fácil de preparar. Estas galletas son ideales para servir con el té. Ingredientes 2 huevos

100 gramos de azúcar blanca

70 gramos de mantequilla sin sal

95 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1/4 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 limón, su jugo y su ralladura

1. En un tazón grande, mezcla los huevos y el azúcar. Agrega la mantequilla y mezcla bien. A una velocidad baja, incorpora la harina, polvo de hornear, limón y vainilla. 2. Cubre el tazón con una toalla y deja reposar durante 1 hora. 3. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F) y engrasa y enharina un molde para magdalenas. Bate la pasta un poco y llena 3/4 de cada cavidad en el molde. Hornea durante 10 minutos. Retira de los moldes y enfría. Espolvorea con azúcar glass.

