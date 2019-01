Huevos rellenos fáciles Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 La yema se separa de los huevos cocidos y se mezcla con mayonesa, mostaza y páprika para regresarse a rellenar la clara. Ingredientes 6 huevos

½ cucharadita de pimentón (páprika)

2 cucharadas de mayonesa

½ cucharadita de mostaza en polvo Cómo hacerlo 1. Coloca los huevos en una olla con agua y sal. Deja que el agua hierva y cocina los huevos hasta que se pongan duros, entre 10 y 15 minutos. 2. Retira la cáscara de los huevos y pártelos a la mitad (a lo largo). Saca las yemas y machácalas en un recipiente. Agrega el pimentón, la mayonesa y la mostaza en polvo. Revuelve bien y regresa la yema preparada a la clara cocida. Refrigera y sirve fríos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.