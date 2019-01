Ensalada ambrosia Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 FÁCIL, FÁCIL, FÁCIL. Si te gustan las cerezas maraschino puedes usarlas, de lo contrario, recuerda que el coctel de frutas ya viene con cerezas. Un poco del jugo maraschino le dará a la ensalada un color rojo, haciendo tu menú navideño aún más festivo. Ingredientes 225 gramos de crema batida

2 1/2 tazas de coco rallado

1/2 taza de nueces, picadas

225 gramos de coctel de frutas enlatado, escurrido

225 gramos de trozos de piña enlatada, escurrida 300 gramos de gajos de mandarina enlatados, escurridos

3 tazas de malvaviscos miniatura

250 gramos de cerezas maraschino, escurridas (opcional)

1 cucharadita de nuez moscada en polvo

1 cucharadita de canela en polvo Cómo hacerlo 1. En una ensaladera grande, mezcla la crema para batir, coco, nueces, coctel de frutas, piña, mandarina, malvaviscos, cerezas, nuez moscada y canela. Mezcla bien y refrigera de 30 a 45 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.