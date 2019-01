Merengues de moka Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Merengues sencillos con sabor a moka. A pesar de ser una receta fácil, el resultado es un merengue que te hará lucir como unverdadero profesional. Ingredientes 1 clara de huevo

1/8 cucharadita de cremor tártaro

2 cucharadas de azúcar blanca

1/4 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de cocoa en polvo

1/2 cucharadita de café instántaneo en polvo Cómo hacerlo 1. Bate la clara de huevo junto con el cremor tártaro, con una batidora a alta velocidad, hasta que se formen picos suaves. Agrega gradualmente el azúcar, vainilla, cocoa y polvo de café. 2. Coloca cucharadas de la mezcla sobre una charola forrada con papel aluminio, dejando un espacio de 5 centímetros entre cada merengue. 3. Hornea 120° centígrados (250° F) o hasta que estén firmes. Apaga el horno y deja que los merengues se enfríen dentro del mimo durante 1 hora. No abras la puerta del horno mientras las galletas se están enfriando.

