Arroz con leche al horno Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 40 Min Porciones 11 Este arroz en leche al horno es mucho mas bueno cuando se sirve tibio. En lo personal me gusta más el sabor de la nuez moscada que el de la canela. Ingredientes 1 taza de arroz blanco

2 tazas de agua

3 huevos, batidos

2 tazas de leche

1/2 taza de azúcar blanca 1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de sal

1/3 taza de uva pasa

1 pizca de nuez moscada en polvo Cómo hacerlo 1. Coloca el arroz en una cacerola y agrega el agua. Deja que suelte el hervor. Reduce el fuego y cocina a fuego lento de 25 a 30 minutos. 2. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). 3. En un tazón grande, mezcla los huevos batidos con la leche, azúcar, vainilla y sal. Revuelve bien. Incorpora el arroz y las pasas. Vierte la mezcla dentro de un refractario. 4. Hornea sin tapar durante 30 minutos; revuelve el arroz y espolvorea con la nuez moscada. Hornea durante 30 minutos más o hasta que un cuchillo insertado entre la orilla y el centro salga limpio. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.