Calamares en salsa de tomate y vino tinto Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Utiliza tu salsa de tomate o espagueti favorita. Este platillo puede servirse como guarnición, aperitivo o sobre pasta. Una receta de origen italiano. Ingredientes 1 kilo de calamares, limpios

4 tazas de salsa de de tomate para pasta

1 taza de vino tinto Chianti

2 cucharadas de jugo de limón fresco

1 cucharada de aceite de oliva 2 cucharadas de ajo picado

1 cucharadita de pimienta negra molida

1/2 cuchatadita de chile en polvo

1 cucharadita de albahaca seca

1. Separa los tentáculos del cuerpo del calamar. Rebana los tubos de calamar en trozos de 1.5 centímetros, reserva. 2. En una cacerola, combina la salsa de jitomate, vino tinto, jugo de limón, aceite de oliva, ajo, pimienta, chile en polvo, albahaca y queso. Cocina a fuego medio-bajo durante 30 minutos para que el alcohol del vino se evapore y los sabores se mezclen. 3. Agrega los calamares a la salsa. Sigue cocinando a fuego lento de 20 a 30 minutos más, moviendo de vez en cuando. Los calamares estarán listos cuando hayan engordado y se vean más opacos. No los cocines a fuego más alto o por un periodo de tiempo más largo ya que el calamar tiene fama de hacerse chicloso.

