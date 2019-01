Ensalada de pollo con fruta y curry Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 45 Min Porciones 8 Una ensalada de pollo saludable y deliciosa con un toque de fruta y nuez. Me gusta comerla como sándwich con pan pita o cuernitos. Consume el mismo día. Ingredientes 4 pechugas de pollo sin piel ni hueso, cocidas y en cubos

1 vara de apio, picada

4 cebollas cambray, picadas

1 manzana, pelada y picada

1/3 taza de pasitas claras 1/3 taza de uvas verdes sin semilla, partidas a la mitad

1/2 taza de nuez, tostada y picada

1/8 cucharadita de pimienta negra molida

1/2 cucharadita de curry en polvo

1. En una ensaladera grande, mezcla el pollo, apio, cebolla, manzana, pasitas, uvas, nuez, pimienta, curry y mayonesa. Revuelve bien y sirve.

