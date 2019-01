Pollo en vinagre balsámico Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo se cocina lentamente en una salsa de vinagre balsámico con jitomate y especias. Sirve sobre arroz o pasta y acompaña con ejotes al vapor. Ingredientes 6 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

Pimienta negra molida, al gusto

1 cucharadita de sal con ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla, en rebanadas delgadas

1/2 taza de vinagre balsámico 400 gramos de jitomates enlatados, picados

1 cucharadita de albahaca seca

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de romero seco

1/2 cucharadita de tomillo seco Cómo hacerlo 1. Sazona las pechugas de pollo con pimienta y sal de ajo. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y dora las pechugas junto con la cebolla. 2. Vierte los jitomates y el vinagre balsámico sobre el pollo y sazona con albahaca, orégano, romero y tomillo. Deja que hierva a fuego lento hasta que el pollo se haya cocido perfectamente, alrededor de 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.