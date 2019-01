Pollo en salsa de oporto y champiñones Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Cremoso, lleno de sabor y fácil de preparar con ingredientes frescos y deliciosos. Esta salsa se prepara con vino blanco, vino de Oporto champiñones salteados. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

4 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

3 cucharadas de harina integral

2 cucharadas de echalotes picados

1/2 taza de vino blanco 1/2 taza de caldo de pollo

8 champiñones frescos, rebanados

1 ramita de estragón fresco

3 1/2 cucharadas de vino de Oporto

1. Calienta el aceite en un sartén hondo a fuego alto. Cubre el pollo con harina y agrégalo al sartén; reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos o hasta que se haya cocido completamente. Pasa las pechugas a un platón y mantenlas calientes. 2. Agrega los echalotes al mismo sartén y saltea durante 1 minuto. Luego añade el vino y cocina hasta que se haya reducido a la mitad. Incorpora el caldo de pollo y cocina durante 5 minutos, hasta que la salsa haya espesado. 3. Mientras, en un sartén pequeño, saltea los champiñones en un poco de aceite. Agrega el estragón y pasa ambos al sartén con la salsa. Cocina todo durante 7 minutos, incorpora el vino de Oporto y cocina durante 5 minutos más. 4. Acomoda las pechugas en el platón y baña con la salsa. Adorna con el perejil picado. Sirve.

