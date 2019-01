Pollo pita Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Una especie de sándwich de "fajitas" en pan pita. Las tiras de pollo se sofríen sazonadas con diferentes especias, luego hirven un rato en salsa ranchera. Ingredientes 1 pechuga entera de pollo, cortada en tiras

1 cucharada de aceite de oliva

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharadita de cebolla en polvo

1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1/4 de chile en polvo 1/4 taza de salsa ranchera

2 panes pita

230 gramos de jitomate picado

1 taza de lechuga, rebanada

1/2 taza de rebanadas de aguacate

2 cucharadas de crema light Cómo hacerlo 1. Saltea las tiras depollo en un sartén con aceite caliente hasta que estén casi cocidas. Espolvorea con ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, pimienta negra molida y chile en polvo. Agrega la salsa y cocina a fuego lento hasta que el el pollo se haya cocinado perfectamente, alrededor de 5 minutos. 2. Corta los panes a la mitad y rellénalos con la mezcla de pollo. Agrega jitomates, lechuga, aguacate y crema.

