Pollo California Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 El pollo se dora en el sartén, luego se gratina en el horno y se sirve con rebanadas de aguacate. Una receta fácil y rápida. Sirve con verduras de temporada. Ingredientes 4 pechugas de pollo, sin piel ni hueso

1 cucharadita de aceite de oliva

1/2 cucharadita de cebolla en polvo

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra molida

2 aguacates, pelados y rebanados

2 jitomates maduros, rebanados

10 rebanadas delgadas de queso Manchego Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Calienta el aceite en un sartén y agrega el pollo y la cebolla. Cocina durante 15 minutos o hasta que el pollo se haya dorado y esté casi cocido. Agrega sal y pimienta al gusto. 3. Coloca las pechugas en una charola para hornear y cubre cada una de ellas con 1 o 2 rebanadas de jitomate y 2 o 3 rebanadas de queso. Hornea de 10 a 15 minutos, hasta que el queso se haya derretido. Retira del horno y agrega de 2 a 3 rebanadas de aguacate encima de cada pechuga. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

