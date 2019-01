Pollo de Venecia Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Un platillo de pollo tan bueno que merece un paseo en una góndola. Esta receta es originaria de Venecia, Italia. Sirve con arroz. Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva

1 pollo entero de 1 1/2 kilos, cortado en piezas

1 cebolla, picada

1 vara de apio, picada

1/2 taza de vino blanco seco

3 jitomates grandes, pelados, sin semillas y picados 1/4 cucharadita de orégano seco

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra molida

2 cucharadas de vinagre balsámico

125 gramos de champiñones, rebanados Cómo hacerlo 1. Espolvorea el pollo con un poco de harina. Calienta el aceite a fuego medio-alto. Fríe un poco las piezas de pollo, volteándolas para que se doren uniformemente. Agrega la cebolla y el apio; cocina de 1 a 2 minutos. Incorpora el vino y los jitomates picados. Sazona con orégano, sal y pimienta molida al gusto. Tapa, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 30 minutos, volteando las piezas 1 vez. 2. Agrega el vinagre balsámico y los champiñones. Cocina de 5 a 10 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.