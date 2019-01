Pollo con aceitunas verdes Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 5 Un platillo de origen marroquí con un toque de limón. Recuerda que las aceitunas son saladas, por lo que debes tener cuidado con la cantidad de sal. Sirve con arroz. Ingredientes 1 pollo entero de 1 o 1 1/2 kilos, cortado en piezas

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cebollas, picadas

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto 1/2 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de páprika

1/2 kilo de aceitunas verdes, sin hueso

1 limón, su jugo

2 tazas de agua Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande. Agrega las cebollas y espolvorea con jengibre y páprika. Salte hasta que las cebollas tomen un tono dorado. 2. Coloca las piezas de pollo encima de las cebollas. Agrega de 1 a 2 tazas de agua, jugo de limón, sal, pimienta y aceitunas. Cocina durante 1 hora o hasta que el pollo esté suave. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.