Aderezo de mostaza Tiempo Total 6 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Prepara esta receta cuando necesites darle más sabor a tus verduras, crudas o cocidas, o ensaladas de lechuga. Prueba también sobre carne de pollo o chuletas de cerdo. Ingredientes 1 cucharadita de aceite

2 dientes de ajo

1 cucharada de mostaza

1/3 de taza de caldo de pollo

4 cucharadas de vinagre blanco 1 cebolla

2 cucharadas de azúcar

¼ de cucharadita de sal

Calienta el aceite en un sartén chico a fuego medio. Agrega el ajo y cocina hasta que se vea transparente, cuidando que no se dore. Licúalo con el resto de los ingredientes. En un poco de aceite, acitrona el ajo. Luego licua con el resto de los ingredientes.

