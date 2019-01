Mayonesa verde Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Dale más sabor a tus sándwiches, tortas y canapés con esta mayonesa de berros y almendras. Procura consumirla en menos de una semana. Ingredientes 2 yemas, cocidas

2 yemas, crudas

1 cucharada de jugo de limón

¼ de taza de aceite

½ taza de hojas de berro

½ taza de almendras, peladas Cómo hacerlo 1. Coloca las yemas cocidas, yemas crudas y jugo de limón en un tazón. Bate con la batidora eléctrica a velocidad media. Añade el aceite poco a poco hasta que tome consistencia espesa. 2. Aparte licua los berros y las almendras con muy poca agua; incorpora a la mayonesa. Vierte dentro de un recipiente con tapadera y mantenla en refrigeración.

