Salsa blanca Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Esta salsa espesa a base de leche, cebolla y perejil es deliciosa sobre pasta. Si lo deseas, cuela la salsa para retirar los grumos que hayan quedado, así como la cebolla y el perejil. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla o margarina

1/2 cebolla, finamente picada

1/2 taza de harina

1 1/2 tazas de leche

3 ramas de perejil, picado

Añade la leche, el perejil, la sal y la pimienta. Deja hervir unos minutos a fuego lento, moviendo hasta el fondo para que no se pegue.

