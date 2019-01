Salsa borracha sin pulque Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 12 Salsa borracha para todas las edades. Sírvela con barbacoa o carnes asadas y, si la prefieres borracha a sobria, agrega pulque o tequila al gusto. Ingredientes 100 gramos de chile pasilla

1 kilo de naranjas, el jugo

2 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 cebolla regular, picada finamente

100 gramos de queso adobera, rallado

1 cucharadita de orégano seco Cómo hacerlo 1. Asa los chiles en un comal a fuego bajo, volteándolos frecuentemente hasta que cambien de color y cuidando que no se quemen. Retira las venas y semillas de los chiles y hiérvelos durante unos 10 o 15 minutos para que se ablanden. 2. Licua los chiles junto con el jugo de naranja, ajo y sal al gusto. Vierte dentro de una salsera,

y agrega la cebolla, queso y orégano.

