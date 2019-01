Salsa de jitomate para tortas ahogadas Tiempo Total 13 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Una receta fácil para los amantes de las tortas ahogadas. Ésta es la receta de la salsa que no lleva nada de chile. Para completar tu platillo, checa mis recetas de Salsa picante para tortas ahogadas y Salsa muy picante para tortas ahogadas. Ingredientes 1 kilo de jitomate

1 cucharadita de azúcar

1/2 cucharadita de mejorana, o al gusto

Sal al gusto

1/2 cebolla pequeña Cómo hacerlo 1. Cuece los jitomates en suficiente agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. Licua los jitomates, sin pelar, junto con la cebolla, mejorana y sal. Agrega suficiente agua hasta tener una consistencia un poco aguada. Rectifica el sazón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.