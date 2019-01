Estofado de pollo estilo español Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Un guiso con muslos de pollo, chorizo y verduras, con un toque de chile de árbol. Espeso, picosito y muy sabroso. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

3 cebollas moradas picadas

3 dientes de ajo picados

800 gramos de jitomates de lata pelados

400 gramos de chícharos de lata

2 tazas de agua de agua

2 cucharaditas de pimentón (páprika) 1 cucharadita de chile de árbol seco quebrado

Sal y pimienta al gusto

2 zanahorias peladas y picadas

1 papa, pelada y partida en cubos

4 muslos de pollo

125 gramos de chorizo español en rebanadas gruesas Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola grande. Agrega las cebollas y el ajo. Fríe durante 5 minutos hasta que la cebolla esté acitronada. 2. Agrega los jitomates, chícharos y agua. Incorpora el pimentón, las hojuelas de chile y sazona con sal y pimienta. 3. Agrega las zanahorias y las papas. Finalmente, coloca los muslos de pollo sobre las verduras con la piel hacia arriba. 4. Deja que hierva a fuego alto y reduce la temperatura. Tapa y cuece a fuego bajo hasta que el pollo se haya ablandado, aproximadamente 25 minutos. 5. Precalienta el horno a 200°C. 6. Retira el pollo de la cacerola y reserva. Incorpora el chorizo y vierte todo en un refractario o fuente de horno. Coloca las piernas de pollo sobre la superficie. 7. Hornea durante 15 minutos, hasta que el caldo se espese y la piel del pollo se haya dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.