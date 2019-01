Chiles anchos rellenos Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Chiles anchos secos rellenos de queso adobera, capeados y fritos en aceite caliente. Prepara esta receta de principio a fin en menos de 30 minutos. Ingredientes 12 chiles anchos secos, desvenados y despepitados

1 litro de agua caliente

½ kilo de queso adobera, en rebanadas

4 huevos, separados

2 cucharadas de harina

1. Para limpiar los chiles, remoja en agua caliente, uno por uno, durante cuatro segundos. Limpia y seca. 2. Rellena los chiles con el queso y ciérralos con un palillo. Espolvorea con harina. 3. Bate las claras a punto de turrón, agrega una cucharadita de harina y, al final, incorpora las yemas con movimientos envolventes. 4. Capea los chiles y fríe en aceite caliente hasta que el huevo tome un tono dorado. Sirve bañados con crema o con salsa de jitomate.

