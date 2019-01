Berenjenas gratinadas Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Un pastel de capas de berenjena, pimiento morrón y queso, bañado en una salsa de jitomate y gratinado. Una receta sencilla y saludable. Ingredientes 4 berenjenas medianas, peladas y rebanadas en ruedas de medio centímetro

Sal, al gusto

½ kilo de jitomates

½ cebolla chica

1 diente de ajo 1 pizca de orégano

Aceite, el necesario.

2 pimientos morrón verdes, sin semillas y en rajas

2 pimientos morrón verdes, sin semillas y en rajas

200 gramos de queso Chihuahua o Manchego, rallado Cómo hacerlo 1. Remoja las berenjenas en agua con sal durante media hora. 2. Precalienta el horno a fuego suave, 150° centígrados, y engrasa un refractario. 3. Licua juntos el jitomate, cebolla, ajo, orégano y sal. Vierte esta salsa dentro de un sartén con aceite y deja que hierva durante 5 minutos. 4. Calienta más aceite en otro sartén y sofríe las rajas de morrón. 5. Escurre y seca las berenjenas; fríelas en otro sartén por separado hasta que se doren ligeramente por ambos lados. 6. Acomoda en el refractario una capa de berenjenas, báñalas con salsa, cúbrelas con parte de las rajas y espolvorea con queso. Repite el procedimiento de las capas hasta terminar con el queso. Hornea hasta que gratine, entre 10 y 15 minutos.

