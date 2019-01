Flor de calabaza con queso y crema Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 4 Esta receta es bastante sencilla, la flor de calabaza se cocina con cebolla acitronada, epazote y un poco de leche. Una verdadero manjar vegetariano que se sirve con crema y queso. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, picada finamente

8 manojos de flor de calabaza, limpia y picada

¼ de litro de leche

1 rama de epazote, picada

Sal, al gusto

¼ de litro de crema

Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Fríe la cebolla hasta que se vea transparente, agrega las flores picadas y tapa. Reduce el fuego y cocina a fuego lento de 10 a 15 minutos. Retira el líquido que soltaron las flores e incorpora la leche, epazote y sal. Deja que hierva suavemente, sin tapar, durante 5 minutos más. 2. Sirve con crema y espolvorea el queso.

