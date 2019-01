Fetuccini carbonara Average Ratings from Allrecipes Mexico (5) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Un platillo delicioso que se puede preparar en un abrir y cerrar de ojos. El secreto está en no cuajar el huevo. Ingredientes 250 g de pasta de fetuccini

2 rebanadas de tocino picado

1 cebolla pequeña finamente picada

2 dientes de ajo machacados

½ taza de crema

1 huevo batido

30 g de queso parmesano Cómo hacerlo 1. Cocina la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre bien. 2. Mientras se prepara la pasta, cocina el tocino y la cebolla en un sartén con un poco de aceite de 3 a 4 minutos, hasta que el tocino se haya dorado bien y la cebolla se haya ablandado. Agrega la crema y deja que suelte el hervor. 3. Coloca la pasta ya cocida en un tazón grande y vierte la crema con tocino. Agrega el huevo y la mitad del queso. Revuelve bien hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado. 4. Sirve la pasta y espolvorea con queso rallado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

