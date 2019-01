Nopales rellenos Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Nopales rellenos de queso, epazote y chile jalapeño. Una especie de sándwich vegetariano con nopales en lugar de pan. Si lo deseas, puedes agregar jamón o carne de pollo deshebrada. Ingredientes 12 nopales tiernos, limpios

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

½ cucharadita de bicarbonato

Sal, al gusto

6 rebanadas de queso para fundir 1 rama de epazote, en trozos

1 cebolla en rodajas

Chile jalapeño en rajas, al gusto

½ cucharadita de orégano

Cuece los nopales con 1 trozo de cebolla, ajo, bicarbonato y sal, hasta que se hayan ablandado. Escurre y seca. 2. Sobre cada nopal, coloca una rebana de queso, epazote, rebanadas de cebolla y jalapeño. Cubre con otro nopal y asegura con palillos, como si fuera una torta. Fríe en aceite bien caliente hasta que el queso se funda. Retira el exceso de grasa y espolvorea con orégano al momento de servir.

