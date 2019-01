Papa empapelada Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Papa al horno con mantequilla y crema. Si quieres darle más sabor, agrega cebollín y trocitos de tocino dorado. El acompañamiento perfecto para un buen corte de carne. Ingredientes 1 papa entera, lavada y seca

1 cucharadita de mantequilla, o al gusto

1. Precalienta el horno a fuego medio, 180º centígrados. 2. Pica la papa con un tenedor, envuélvela con papel aluminio y hornea durante 90 minutos. 3. Sin quitarle la envoltura, haz un corte en forma de cruz en la parte superior de la papa y agrega la mantequilla dentro de la papa. Acompaña con crema.

