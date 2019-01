Ponche de naranja Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Esta receta de ponche de naranja es bastante sencilla y lleva sólo tres ingredientes, más nuez picada para adornar. Agrega vino, ron o brandy al gusto y haz de este ponche una bebida para celebrar durante la navidad y el invierno. Ingredientes ½ taza de azúcar

1 ½ litros de agua hirviendo

1 ½ litros de jugo de naranja natural

2 tazas de nuez picada Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar en una olla grande a fuego medio y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se derrita y tome un color dorado, aproximadamente 10 minutos. Agrega el agua hirviendo y menea hasta que se haya incorporado perfectamente con el azúcar. Deja que hierva unos segundos y agrega el jugo de naranja. Baja en fuego y, si lo deseas, agrega más azúcar, deja que dé un último hervor y retira del fuego. Sirve caliente y adorna con nuez picada. Si lo deseas, agrega vino tinto, ron o brandy al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.